RWE : des fonds pour des grands projets d'hydrogène

RWE annonce que les gouvernements allemands et régionaux ont accordé au groupe des fonds pour de grands projets d'hydrogène.



L'usine d'électrolyseurs de Lingen et l'installation de stockage d'hydrogène d'Epe seront financées à hauteur de 619 millions d'euros. Le projet d'électrolyse de Rostock recevra 199 millions d'euros.



Les fonds sont fournis par le gouvernement allemand et les Länder de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.



Les fonds seront destinés à la construction d'un électrolyseur de 300 MW pour produire de l'hydrogène vert à Lingen (Basse-Saxe) dans le cadre du projet GET H2 Nukleus ainsi qu'à une installation d'hydrogène à Gronau-Epe (Rhénanie-du-Nord-Westphalie).



Un troisième volet de financement a été accordé à un consortium développant une usine d'électrolyseurs de 100 MW dans le port de Rostock (Mecklembourg-Poméranie occidentale) dans le cadre du projet HyTechHafen Rostock. RWE est membre de ce consortium.



RWE prévoit d'investir un montant moyen à trois chiffres en millions d'euros dans les trois projets.



Markus Krebber, DG de RWE a déclaré : ' L'électricité verte et l'hydrogène seront essentiels pour rendre les sites attrayants pour l'industrie. Il est donc essentiel d'investir sans délai dans les électrolyseurs produisant de l'hydrogène en Allemagne et dans les infrastructures associées, y compris les installations de stockage'.



