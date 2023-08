ESSEN (dpa-AFX) - Le groupe énergétique RWE estime être sur la bonne voie dans la mise en place d'un système énergétique durable. "Actuellement, nous avons des projets de 7,2 gigawatts en construction", a déclaré le directeur financier Michael Müller jeudi à Essen. Les travaux sur deux grands parcs éoliens offshore au Danemark et en Grande-Bretagne ainsi que sur 17 projets onshore et 36 projets solaires avancent bien. S'y ajoutent 15 installations de batteries. "Au cours du deuxième semestre, nous allons continuer à investir dans le tournant énergétique", a annoncé Müller. A titre de comparaison, la centrale à charbon Datteln IV a une capacité d'un peu plus d'un gigawatt.

Au premier semestre, RWE a investi neuf milliards d'euros. Plus des deux tiers de ce montant ont été consacrés à l'acquisition de l'entreprise solaire américaine Con Edison Clean Energy Businesses. La capacité de production a augmenté de 5,1 gigawatts au total au cours du premier semestre. Le portefeuille d'énergies renouvelables de RWE est ainsi passé à 15,8 gigawatts. "Nous avons pu produire environ 20 % d'électricité supplémentaire à partir du vent et du soleil par rapport à la même période de l'année précédente. Et ce, bien que la production éolienne ait été inférieure à la moyenne dans une grande partie de l'Europe et des États-Unis", a déclaré Müller.

Le patron de RWE, Markus Krebber, s'est dit préoccupé par le développement de l'énergie éolienne en mer. "Nous vivons actuellement une phase de défi dans le secteur mondial de l'offshore", a-t-il déclaré. L'inflation et les chaînes d'approvisionnement tendues ont entraîné une nette augmentation des prix des installations offshore. Ces dernières semaines, les premiers projets en Europe et aux États-Unis ont été stoppés en raison de l'augmentation des coûts. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la transition énergétique mondiale. "C'est le pire scénario pour la transition énergétique : Lorsque de grands projets déjà attribués ne sont finalement pas réalisés comme prévu".

Il a souligné que RWE mettait en œuvre ses projets offshore comme prévu. Dans ce contexte, il a parlé de projets en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Irlande, au Danemark, aux Pays-Bas, en Pologne et aux États-Unis que RWE fait avancer.

Au cours des derniers mois, les affaires courantes se sont bien déroulées chez l'entreprise d'Essen : fin juillet, RWE avait présenté des chiffres provisoires pour le premier semestre et, dans ce contexte, avait également relevé ses objectifs annuels. Ce sont surtout les bénéfices élevés dans la production d'électricité par l'eau, la biomasse et le gaz qui ont donné le vent en poupe ces derniers mois. En outre, le commerce de l'énergie a été meilleur que prévu./tob/DP/mis