RWE et Equinor concluent un partenariat sur l'hydrogène

OSLO (dpa-AFX) - RWE et l'entreprise énergétique norvégienne Equinor veulent coopérer à l'avenir pour importer de l'hydrogène en Allemagne. Le président de RWE, Markus Krebber, et Anders Opedal d'Equinor ont conclu jeudi à Oslo, la capitale norvégienne, un partenariat énergétique stratégique, a annoncé RWE. Le projet comprend également de grands projets d'approvisionnement énergétique européen. A terme, le secteur de l'électricité devrait s'affranchir des combustibles fossiles.

Les accords entre RWE et Equinor ont été conclus dans l'hypothèse de la construction d'une conduite d'hydrogène entre la Norvège et l'Allemagne et de la mise en place en Allemagne de l'infrastructure nécessaire à son transport ultérieur. "Cette coopération a le potentiel de faire de la Norvège un fournisseur important d'hydrogène pour l'Allemagne et l'Europe", a déclaré Opedal, selon le communiqué. Le vecteur énergétique hydrogène est considéré comme porteur d'espoir dans la transformation de l'économie dans le respect du climat.

Le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck (Verts), est en Norvège jeudi et vendredi pour des entretiens avec des représentants du gouvernement et de l'économie, et il sera notamment question de l'hydrogène.

M. Krebber a souligné que "pour progresser dans le passage des combustibles fossiles à l'hydrogène, il est urgent de développer rapidement l'économie de l'hydrogène". Dans un premier temps, il faudrait importer en grandes quantités de l'hydrogène dit "bleu", dont la production fait appel au gaz naturel. Par la suite, il sera remplacé par de l'hydrogène vert, produit à partir d'énergies renouvelables. Il est également prévu d'investir dans des centrales à gaz compatibles avec l'hydrogène. Ces installations, d'une capacité d'environ 3 GW, devraient être construites d'ici 2030 et fonctionner entièrement à l'hydrogène d'ici le milieu des années 2030.

D'ici 2030, 2 gigawatts (GW) d'"hydrogène bleu" devraient pouvoir être exportés de Norvège vers l'Allemagne, et jusqu'à 10 GW d'ici 2038. Le pipeline d'hydrogène nécessaire à cet effet est actuellement étudié par Gassco, Equinor et des tiers, selon le communiqué. Par ce pipeline, Equinor transporterait l'"hydrogène bleu", RWE l'achèterait et l'utiliserait pour produire de l'électricité dans des centrales à gaz compatibles avec l'hydrogène.

En outre, RWE et Equinor souhaitent collaborer sur des projets de production d'"hydrogène vert". Les deux sociétés ont l'intention d'étudier les possibilités de produire de l'hydrogène vert en Norvège, en Allemagne et dans les pays voisins du pipeline d'hydrogène prévu, en utilisant l'énergie éolienne en mer./hrz/DP/jha