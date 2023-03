RWE freinée par le commerce de l'énergie - promet une hausse des dividendes

ESSEN (dpa-AFX) - Une activité de trading plus faible va freiner le groupe énergétique RWE cette année. Alors que le négoce d'énergie avait dopé les résultats à la fin de l'année dernière, il devrait désormais être nettement moins performant en 2023. Cette baisse ne sera pas compensée par une augmentation attendue des résultats dans le secteur de l'énergie solaire et éolienne. Dans les activités liées au charbon et à l'énergie nucléaire, RWE s'attend toutefois à pouvoir gagner davantage au quotidien, a annoncé le groupe mardi à Essen. Dans l'ensemble, le résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) devrait donc être meilleur que l'an dernier, du moins dans le meilleur des cas, avec 5,8 à 6,4 milliards d'euros en 2023. Les actionnaires devraient se réjouir d'une manière ou d'une autre : RWE prévoit de verser un dividende de 1,00 euro par action cette année, contre 0,90 euro en 2022.

La société d'Essen avait déjà présenté fin janvier des résultats sur la base de chiffres provisoires, qui ont maintenant été confirmés. En bourse, c'est donc surtout le regard vers l'avant qui était intéressant. Les attentes de la direction peuvent encore être revues à la hausse, a écrit par exemple l'analyste Alexander Wheeler de la banque canadienne RBC. Au lieu d'un dividende stable de 0,90 euro attendu par le marché pour l'année 2023, RWE a surpris positivement avec la perspective d'une augmentation. La barre est désormais placée à un euro par action. Le cours de RWE a gagné environ deux pour cent dans le Dax ce matin.

La majeure partie du résultat d'exploitation de RWE provient de son activité principale. Outre le négoce d'énergie, le groupe compte les activités liées à l'eau, à la biomasse et au gaz ainsi que les secteurs de l'énergie éolienne sur terre et en mer et de l'énergie solaire. Au total, l'activité principale devrait contribuer cette année à hauteur de 4,8 à 5,4 milliards d'euros à l'Ebitda ajusté 2023. En 2022, ce chiffre était de 5,56 milliards d'euros.

Le recul attendu cette année par la direction de RWE dans le négoce d'énergie et les activités liées à l'eau, à la biomasse et au gaz n'est pas une surprise. Ces deux sous-activités avaient connu un développement bien meilleur que prévu, surtout à la fin de l'année dernière. Les prix élevés de l'énergie ainsi que les fortes fluctuations de prix avaient dopé les résultats.

De plus, RWE s'attend cette année à devoir céder une partie de ses bénéfices en Europe et en Grande-Bretagne ("taxe sur les bénéfices excédentaires"). La direction prévoit donc un résultat net ajusté de 2,2 à 2,7 milliards d'euros, en net recul par rapport à 2022, où il avait dépassé 3,2 milliards d'euros.

Au niveau du groupe, l'Ebitda ajusté a augmenté de plus de 70% en 2022 par rapport à 2021, pour atteindre 6,3 milliards d'euros. RWE avait également bénéficié de l'utilisation de centrales électriques à court terme pour compenser les faibles conditions de vent. Selon RWE, cela ne devrait pas non plus se reproduire dans la même mesure cette année. En 2022, le groupe a dépassé ses propres attentes ainsi que celles des analystes. Au final, RWE a gagné 2,7 milliards d'euros, contre 721 millions d'euros un an plus tôt./lew/nas/stk