RWE : le 'démantèlement' du site de lignite de Lützerath commence aujourd'hui

ERKELENZ/ESSEN (dpa-AFX) - Le groupe énergétique RWE a annoncé qu'il allait commencer ce mercredi le "démantèlement" du site de lignite de Lützerath en Rhénanie. "L'une des premières mesures sera la mise en place d'une clôture de chantier d'un kilomètre et demi de long pour des raisons de sécurité", a indiqué le groupe dans un communiqué ce matin. "Elle délimite la zone de chantier de l'entreprise, où les bâtiments restants, les installations annexes, les routes et les canalisations de l'ancienne cité seront démantelés dans les prochaines semaines. En outre, les arbres et les arbustes seront enlevés".

Le groupe n'a pas précisé si cela marquerait le début de l'intervention de la police pour évacuer le site, renvoyant à la police. Celle-ci a simplement confirmé qu'il fallait "s'attendre à une évacuation à tout moment à partir de mercredi". Un porte-parole de la police a annoncé de nouvelles mesures de fermeture du site. Lützerath pourrait être encerclée par la police au cours de l'opération.

Tôt mercredi matin, d'importantes forces d'intervention avaient déjà été rassemblées autour de Lützerath, comme l'ont rapporté des journalistes de la dpa. La pluie était forte et persistante, un vent puissant soufflait et les sols étaient détrempés.

Les militants pour le climat ont occupé la colonie abandonnée et veulent s'opposer à l'évacuation annoncée. "Toutes les autorisations nécessaires et les décisions de justice ont été obtenues, et tous les habitants initiaux ont quitté les lieux depuis longtemps", a souligné RWE. "L'entreprise regrette que le démantèlement à venir ne puisse se faire que sous une grande protection policière et que les opposants à l'exploitation à ciel ouvert appellent à des actions perturbatrices illégales et même à des actes criminels".

Le charbon qui se trouve sous Lützerath est nécessaire pour économiser du gaz pour la production d'électricité en Allemagne en période de crise énergétique, a argumenté le groupe énergétique. Les militants contestent cette affirmation et se réfèrent notamment à une étude réalisée par des scientifiques de plusieurs universités, réunis sous le nom de "CoalExit Research Group". Selon cette étude, le charbon est largement suffisant dans la zone d'extraction actuelle, même dans les conditions de la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine.

Selon le chef de la police d'Aix-la-Chapelle, Dirk Weinspach, l'évacuation imminente du village de protestation est l'une des opérations les plus exigeantes de ces dernières années. La police reçoit pour cela le soutien de toute l'Allemagne. Les activistes ont construit environ 25 cabanes dans les arbres, dont certaines en hauteur.

"Malgré la pluie, les gens restent déterminés", a déclaré l'activiste Lakshmi mercredi matin à Lützerath. "Nous allons continuer à utiliser des techniques de blocage pour nous opposer au pouvoir de la police".

Lützerath est un quartier d'Erkelenz, une ville de 43 000 habitants située à l'ouest de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Le hameau, situé au milieu des champs, se trouve désormais directement sur le bord de la mine de lignite à ciel ouvert de Garzweiler. Le charbon qui se trouve en dessous doit être extrait pour produire de l'électricité./mhe/DP/stk