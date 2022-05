RWE ouvre un compte en Russie pour payer le gaz en euros

La compagnie d'électricité allemande RWE a ouvert un compte en Russie pour payer le gaz en euros, se préparant ainsi à répondre à la demande russe d'un nouveau système de paiement, et agissant conformément aux exigences européennes et allemandes, a déclaré un porte-parole lundi.

Dans une mise à jour des orientations de la Commission européenne, partagée avec les pays de l'UE vendredi et vue par Reuters, la Commission a confirmé son conseil précédent selon lequel les sanctions de l'UE n'empêchent pas les entreprises d'ouvrir un compte dans une banque désignée, et les entreprises peuvent payer le gaz russe - tant qu'elles le font dans la devise convenue dans leurs contrats existants et déclarent la transaction terminée lorsque cette devise est payée.

Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, s'est montré optimiste quant au fait que cette méthode de paiement du gaz à la Russie ne poserait aucun problème. "Dans la mesure où il y avait des canaux de communication avec les entreprises russes, avec Gazprom, cela semble être clarifié", a-t-il déclaré lundi lors d'une visite d'un parc chimique dans la ville de Leuna.

La demande russe de paiement en roubles a été rejetée par la plupart des acheteurs de gaz européens en raison des détails du processus, qui nécessite l'ouverture de comptes auprès de Gazprombank. Cela a alimenté les craintes de perturbations potentielles de l'approvisionnement si les acheteurs refusent de respecter les directives pour éviter de violer les sanctions, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'Europe et l'Allemagne, en particulier, qui dépend fortement du gaz russe.