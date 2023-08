RWE : résultats en forte progression au 1er semestre

Le groupe énergétique RWE publie un résultat net ajusté de 2,6 milliards d'euros et un EBITDA ajusté de 4,5 milliards au titre du premier semestre 2023, à comparer à respectivement 950 millions et 2,1 milliards un an auparavant.



Il explique cette progression 'principalement par la hausse des bénéfices tirés de la production internationale d'électricité dans le secteur de l'hydroélectricité, de la biomasse et du gaz, ainsi que par une solide activité d'approvisionnement et de négoce'.



'Des capacités de production supplémentaires basées sur les énergies renouvelables ont également contribué au bon résultat', ajoute RWE, qui a investi neuf milliards d'euros sur le semestre pour étendre son portefeuille, contre 2,1 milliards un an auparavant.



Le groupe allemand confirme ses objectifs pour 2023 relevés en juillet à l'occasion de son annonce préliminaire, dont un résultat net ajusté entre 3,3 et 3,8 milliards d'euros, ainsi qu'un EBITDA ajusté entre 7,1 et 7,7 milliards.



