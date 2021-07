RWE : s'intéresse à la production offshore d'hydrogène vert

RWE annonce aujourd'hui avoir signé une déclaration d'intention avec ses partenaires Equinor, Shell et Gasunie, afin d'intensifier leur collaboration dans le cadre du projet AquaSector, soit le premier parc hydrogène offshore à grande échelle en Allemagne.



Le projet, qui vise à produire de l'hydrogène vert de manière efficace, rentable et durable, s'appuiera sur une capacité d'électrolyse de 300 MW afin de produire jusqu'à 20 000 tonnes par an d'hydrogène vert en mer. L'hydrogène serait alors transporté par un pipeline, baptisé AquaDuctus, vers l'archipel allemand d'Helgoland à partir de 2028.



Les partenaires voient également le projet AquaSector comme une ' preuve de concept ' qui pourrait constituer la base d'AquaVentus, un projet de production de 10 GW d'hydrogène vert offshore d'ici 2035 incluant son transport via pipeline jusqu'en Allemagne continentale.



La première étape du projet AquaSector, pour les partenaires, consistera d'abord à réaliser une étude de faisabilité détaillée et d'évaluer les défis techniques et commerciaux à surmonter.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.