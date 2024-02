ESSEN (dpa-AFX) - Après la présentation par le gouvernement allemand des grandes lignes d'une stratégie en matière de centrales électriques, le groupe énergétique RWE a réaffirmé son intérêt pour la construction de centrales à gaz fonctionnant à l'hydrogène. "RWE prévoit de participer aux appels d'offres", a déclaré l'entreprise lundi.

Les appels d'offres prévus à court terme pour des centrales électriques d'une puissance totale de dix gigawatts sont la bonne solution de transition, a expliqué un porte-parole. Les détails sont toutefois importants et les appels d'offres doivent être lancés aussi rapidement que possible. Selon des informations antérieures, RWE veut construire d'ici 2030 au moins trois gigawatts de capacité en Allemagne, principalement sur ses propres sites de centrales à charbon.

L'accélération prévue des procédures de planification et d'autorisation pour ces nouvelles centrales est à saluer au vu du calendrier serré, a déclaré le porte-parole. "De même que le fait de renoncer dans une large mesure aux coûteuses centrales Sprinter et hybrides ainsi qu'à une coûteuse fixation préalable de la conversion exacte de l'hydrogène".

Par centrales Sprinter, on entend dans ce contexte les nouvelles centrales qui peuvent être alimentées dès le départ par de l'hydrogène renouvelable. Les centrales hybrides combinent des installations éoliennes et solaires avec un électrolyseur et un stockage d'hydrogène.

Le groupe énergétique Steag a parlé d'un pas important à l'occasion de la publication des points de repère. Toutefois, l'accord sur les aides d'État avec l'UE n'a pas encore été conclu, pas plus que la consultation d'un public plus large. Par conséquent, il manque un calendrier concret et des détails sur les appels d'offres prévus. "En somme, il est donc encore trop tôt pour porter un jugement définitif". La filiale de Steag, Iqony, veut utiliser ses sites de production d'énergie pour construire de nouvelles centrales à gaz fonctionnant à l'hydrogène. Selon des informations antérieures, l'entreprise peut réaliser "assez rapidement" sur trois sites de nouvelles capacités d'une puissance totale d'environ deux gigawatts./tob/DP/jha