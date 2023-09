(Alliance News) - SSE PLC, RWE AG et SIMEC Atlantis Energy Ltd ont célébré vendredi leurs derniers contrats de fourniture d'énergies renouvelables au Royaume-Uni dans le cadre du programme de contrats pour la différence, alors que le gouvernement a été critiqué pour n'avoir pas obtenu d'offres pour l'éolien offshore.

Le système britannique de contrats pour la différence, ou CfD, est une forme de contrat juridique privé entre un producteur d'électricité à faible teneur en carbone et la société Low Carbon Contracts Co, détenue par le gouvernement.

Les CfD sont conçus pour encourager les investissements dans les énergies renouvelables en protégeant les développeurs de projets ayant des coûts initiaux élevés et une longue durée de vie contre la volatilité des prix de gros. Les promoteurs reçoivent un taux fixe pour l'électricité produite sur une période de 15 ans.

Les contrats évitent également aux consommateurs britanniques de payer des coûts de soutien plus élevés lorsque les prix de l'électricité sont élevés.

Les entreprises du secteur des énergies renouvelables peuvent faire une demande de CfD dans le cadre d'une "offre scellée" lors d'une vente aux enchères ou d'un cycle d'attribution.

Lors du cinquième cycle d'attribution, le gouvernement n'a pas réussi à obtenir de CfD pour l'éolien en mer. Cette situation fait suite à des mois d'avertissements de la part des constructeurs de parcs éoliens selon lesquels les plafonds de prix fixés par le gouvernement ne tenaient pas compte de la hausse des coûts.

Cette décision a été vivement critiquée, car elle porte un coup sérieux aux ambitions du Royaume-Uni en matière d'électricité verte, qui s'était engagé à produire 50 gigawatts d'éoliennes en mer d'ici à 2030, contre 14 GW aujourd'hui.

Les experts avertissent également que cela pourrait entraîner une augmentation des factures d'énergie pour les ménages britanniques.

Dans un communiqué de presse, le gouvernement a déclaré que le programme était "prêt à fournir 3,7 GW d'énergie locale". Il n'a pas mentionné que la vente aux enchères de l'année dernière avait permis d'attribuer des contrats pour 11 GW.

"Bien que l'éolien offshore et l'éolien offshore flottant ne figurent pas dans l'allocation de cette année, cela correspond à des résultats similaires dans des pays tels que l'Allemagne et l'Espagne, en raison de la hausse mondiale de l'inflation et de l'impact sur les chaînes d'approvisionnement qui ont présenté des défis pour les projets participant à ce cycle", a déclaré le ministère de la sécurité énergétique et de l'économie nette zéro (Department for Energy Security & Net Zero).

Le dernier cycle a bénéficié d'un financement budgétaire de 227 millions de livres sterling et a permis d'alimenter l'équivalent de deux millions de foyers.

De son côté, la société écossaise SSE, basée à Perth, a déclaré que sa division "énergies renouvelables" avait réussi à obtenir des appels d'offres pour un total de 605 mégawatts d'énergie éolienne terrestre.

Le parc éolien d'Aberarder, l'extension du parc éolien de Bhlaraidh et le parc éolien de Strathy South ont obtenu des CfD pour 100 % de la capacité totale, tandis que le parc éolien de Viking Energy a obtenu un CfD pour les 50 % restants de la capacité totale.

"Le système CfD a été un mécanisme extrêmement efficace pour le déploiement des énergies renouvelables, mais à l'avenir, des changements dans le cadre de l'éolien offshore sont nécessaires pour garantir que le Royaume-Uni puisse renforcer sa sécurité énergétique tout en maintenant des coûts bas", a déclaré Stephen Wheeler, directeur général de SSE Renewables.

Germany's RWE said it was awarded over 450 MW in CfDs, after successful bids for three onshore, four solar and two solar co-located with battery storage renewable energy projects. La société basée à Essen, en Allemagne, est le premier producteur d'électricité du Royaume-Uni, dont elle fournit environ 15 % de l'électricité.

RWE a réitéré son ambition d'investir jusqu'à 15 milliards de livres sterling dans de nouvelles infrastructures d'énergie propre au Royaume-Uni d'ici à 2030. Elle s'attend à ce que les premiers projets démarrent dans le courant de l'année, et que la construction complète suive l'année prochaine.

Tom Glover, président de RWE UK, a déclaré que RWE était "très préoccupé" par l'absence de CfD pour l'éolien offshore dans la vente aux enchères de cette année, et "très déçu" que le gouvernement n'ait pris aucune mesure pour faire face à l'augmentation des coûts.

"Nous pensons maintenant que les ambitions du Royaume-Uni de multiplier par cinq la croissance de l'éolien offshore d'ici 2030 et de mettre en place un système électrique net zéro d'ici 2035 ont peu de chances d'être atteintes sans une action décisive du gouvernement", a-t-il prédit.

AIM-listed SIMEC Atlantis Energy said it secured four CfDs in the round for its MeyGen tidal stream project in Scotland, totalling around 22MW. Lors de la quatrième vente aux enchères l'année dernière, elle avait obtenu des CfD pour 28 MW pour MeyGen.

"The success in this round will help the project achieve greater economies of scale and address the significant cost increases faced by those successful in 2022," the Edinburgh-based company said.

Shares in SSE were down 0.4% at 1,611.50 pence each in London on Friday morning, while SIMEC shares jumped 14% to 1.17p. A Francfort, les actions de RWE ont baissé de 0,3% à 37,07 euros.

