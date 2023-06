Schwerin échoue dans sa tentative d'obtenir un terminal de GNL à Rügen

BERLIN/MUKRAN (dpa-AFX) - Le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale a échoué dans sa tentative de faire avancer le projet de terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) à Mukran, sur l'île de Rügen, au Bundesrat. La demande du Land prévoyait par exemple que l'autorisation de l'installation de GNL puisse, le cas échéant, être limitée dans le temps. En outre, il devait être stipulé qu'un terminal fixe à Mukran devait remplacer le plus rapidement possible au moins un terminal flottant, afin de pouvoir passer le plus rapidement possible à l'hydrogène et aux dérivés de l'hydrogène, ce qui n'est pas possible avec des terminaux flottants. La proposition du MV n'a pas obtenu la majorité.

Vendredi, le Bundesrat s'est penché sur un amendement à la loi d'accélération du GNL (LNGG) présenté par le gouvernement fédéral. Celle-ci prévoit également d'inclure Mukran comme site de GNL. Cela permettrait d'obtenir plus rapidement des autorisations pour le projet.

La ministre-présidente du Mecklembourg-Poméranie occidentale, Manuela Schwesig (SPD), s'était montrée critique envers les plans de Mukran devant la chambre des Länder. Le gouvernement du Land aurait préféré une installation loin de la mer Baltique. Le Bundestag doit encore se pencher sur l'amendement relatif au GNL./chh/DP/mis