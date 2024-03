BONN (dpa-AFX) - Comme prévu, sept autres unités de production d'électricité au lignite seront définitivement fermées fin mars en Allemagne. La fermeture de toutes les unités avait été prévue plus tôt. Afin d'économiser du gaz naturel dans la production d'électricité en pleine crise énergétique, le gouvernement fédéral avait sorti cinq unités de la réserve d'approvisionnement. Deux autres unités ont pu continuer à fonctionner au-delà de la date de fermeture initialement prévue. Tous ont pu vendre leur électricité sur le marché de gros. A la fin de l'hiver 2023/24, ce sera définitivement terminé.

Les unités E et F de la centrale de Niederaußem et l'unité C de la centrale de Neurath ont été retirées de la zone de sécurité. Toutes appartiennent au groupe énergétique RWE. Dans le bassin de Lausitz, les unités E et F de la centrale de Jänschwalde, qui appartiennent au groupe énergétique Leag, ont été récupérées. A cela se sont ajoutées deux autres unités (D et E) de la centrale RWE de Neurath, dont l'exploitation a été prolongée.

Pour la réactivation des installations de la disponibilité de sécurité, d'anciens employés à la retraite sont également retournés à leur ancien poste de travail. D'autres ont reporté le début de leur retraite.

Au total, les sept unités ont une puissance d'environ 3,1 gigawatts. A titre de comparaison, la centrale à charbon Datteln 4 a une puissance d'à peine 1,1 gigawatt. Selon l'Agence fédérale des réseaux, les installations de production d'électricité d'une puissance totale de 245 gigawatts étaient sur le marché en novembre en Allemagne. Sur ce total, environ 159 gigawatts provenaient de sources d'énergie renouvelables.

Pour l'agence du réseau, ces fermetures ne portent pas atteinte à la sécurité d'approvisionnement. "Les fermetures sont planifiées et prises en compte en conséquence dans toutes les prévisions d'approvisionnement. La sécurité d'approvisionnement est toujours garantie", a déclaré un porte-parole. Dans le réseau européen, l'électricité est produite là où elle est la moins chère. "L'Allemagne et les autres pays européens profitent ainsi mutuellement des conditions de production les plus favorables". Les technologies de production les moins chères actuellement disponibles sont utilisées en premier, a précisé le porte-parole.

Le ministère fédéral de l'Economie est tenu par la loi de vérifier combien de gaz à effet de serre supplémentaires ont été émis par la poursuite de l'exploitation des centrales à charbon. D'ici fin juin, il devra faire des propositions sur les mesures à prendre pour compenser ces émissions supplémentaires /tob/DP/zb.