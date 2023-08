BERLIN (dpa-AFX) - En cas de participation de la CDU/CSU au gouvernement après les prochaines élections législatives, le chef de la CSU, Markus Soder, peut s'imaginer une relance de l'énergie nucléaire en Allemagne. "Et nous essaierons à partir de 2025 - si la crise énergétique est toujours là à ce moment-là - de procéder justement à une réactivation", a déclaré le ministre-président bavarois dimanche dans l'interview d'été de la chaîne ARD.

La décision d'abandonner l'énergie nucléaire date de 2011 et avait été prise à l'époque sous l'impulsion de l'ex-chancelière Angela Merkel (CDU). En avril dernier, les trois dernières centrales nucléaires allemandes ont été déconnectées du réseau. Soder s'était alors également prononcé avec véhémence pour une sortie du nucléaire, mais avait changé d'avis ces derniers mois depuis la crise énergétique, à l'instar de nombreux autres hommes politiques de l'Union. Le chef de la CDU, Friedrich Merz, avait lui aussi réclamé à plusieurs reprises - mais en vain - une prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires en Allemagne.

Soder a déclaré que l'Allemagne, grâce à l'abandon de l'énergie nucléaire mis en œuvre par les feux de signalisation, était un "conducteur à contresens en matière de politique énergétique" en comparaison internationale. "En cette période de crise, le monde entier mise sur le maintien de l'énergie nucléaire comme énergie de transition - sauf l'Allemagne", a souligné Soder.

A cela s'ajoute le fait que la coalition des feux de signalisation composée du SPD, des Verts et du FDP a imposé par la loi une baisse de la consommation d'énergie pour l'Allemagne. "Cela signifie que nous devons décroître. Je veux dire, avez-vous déjà vu quelque chose qui semble mieux rétréci qu'avant", a déclaré Soder. Il a reproché à l'Ampel de ne pas avoir de concept d'approvisionnement énergétique. "Et c'est pourquoi je pense que nous avons besoin de deux choses - au lieu de démarrer des centrales à charbon, de prolonger l'énergie nucléaire - c'est possible, l'année dernière on disait aussi que ce n'était pas possible - et deuxièmement de miser sur de nouvelles technologies comme la fusion nucléaire."/had/DP/stw