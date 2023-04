(version actualisée)

NECKARWESTHEIM/LINGEN/ESSENBACH (dpa-AFX) - C'est une fin historique : après plus de six décennies d'énergie nucléaire en Allemagne, les trois dernières centrales nucléaires ont été arrêtées. Selon les exploitants, c'est le réacteur d'Emsland, en Basse-Saxe, qui a été le premier à être déconnecté du réseau, samedi soir à 22h37. Elle a été suivie par la centrale bavaroise Isar 2 à 23h52 et la centrale du Bade-Wurtemberg Neckarwestheim 2 à 23h59. La production d'énergie nucléaire, qui a suscité des débats de société enflammés pendant des décennies, est ainsi terminée en Allemagne. Jusqu'à la fin, il y avait encore eu une lutte politique acharnée sur la date de sortie et la possibilité d'une exploitation de réserve.

"Le chapitre est maintenant clos", a toutefois déclaré Markus Krebber, le patron de l'opérateur de l'Emsland, RWE, dans un communiqué. "Il s'agit maintenant de mettre toute notre énergie à faire avancer le plus rapidement possible, outre les énergies renouvelables, la construction de centrales à gaz capables de produire de l'hydrogène, afin de garantir la sécurité d'approvisionnement lorsque l'Allemagne voudra idéalement sortir aussi du charbon en 2030".

Jusqu'à peu de temps avant la fin, les exploitants avaient encore produit de l'électricité par fission nucléaire, mais à partir de minuit, cela n'était plus autorisé. "Nous travaillons selon la loi et il est clair que le fonctionnement en puissance à partir du 16 avril serait un délit", a déclaré à l'agence de presse allemande Gerrit Niehaus, chef de l'autorité fédérale de surveillance nucléaire, directeur du département de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au ministère de l'Environnement.

En outre, les exploitants doivent démanteler les réacteurs le plus rapidement possible. La loi sur le nucléaire prévoit que les centrales nucléaires doivent être démantelées sans délai, a déclaré Gerrit Niehaus. "Cela signifie d'une part faire avancer la procédure d'autorisation de démantèlement, mais aussi prendre déjà les premières mesures autorisées en vue du démantèlement".

Il y a un peu plus de 62 ans, la première centrale nucléaire d'Allemagne était mise en service commercial à Kahl, en Basse-Franconie. Après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, la chancelière allemande de l'époque, Angela Merkel (CDU), a imposé l'abandon définitif de cette technologie en Allemagne. Ainsi, les réacteurs auraient dû être arrêtés dès la fin de l'année dernière. Cependant, en raison de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, la coalition de feux de signalisation du successeur de Merkel, Olaf Scholz (SPD), a décidé, après des semaines de discussions à l'automne, de laisser les trois réacteurs en activité pendant l'hiver jusqu'à la mi-avril.

Cette sortie marque le début d'une nouvelle ère énergétique : les opposants au nucléaire ont célébré cette étape historique samedi en organisant des fêtes à Berlin et ailleurs. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues à Neckarwestheim pour une "fête de l'arrêt", et à Munich, le Bund Naturschutz et Greenpeace ont également organisé une "fête de la sortie du nucléaire". Dans la ville de Lingen, en Basse-Saxe, des centaines d'opposants au nucléaire ont manifesté contre l'usine de fabrication de combustible ANF, appartenant au groupe français Framatome, et ont exigé sa fermeture.

Sur le plan politique, la sortie du nucléaire en Allemagne reste toutefois controversée. La CDU/CSU, en particulier, a récemment jugé prématurée la décision d'arrêt du nucléaire prise à l'origine, compte tenu de la situation mondiale, et s'est prononcée en faveur de la poursuite de l'exploitation. Le FDP, partenaire de la coalition, veut garder les centrales nucléaires fermées en réserve, au moins pour les cas d'urgence énergétique - bien qu'un redémarrage rapide ne soit pas possible et nécessiterait des mois de préparation.

Le ministre-président de Bavière, Markus Söder, a déclaré qu'il souhaitait continuer à exploiter les centrales nucléaires sous la responsabilité du Land, comme la centrale Isar 2 qui a été arrêtée. Pour cela, il demande à l'État fédéral de modifier la loi sur l'énergie nucléaire. "La Bavière demande donc à l'État fédéral d'établir une responsabilité propre aux Länder pour la poursuite de l'exploitation de l'énergie nucléaire. Tant que la crise n'est pas terminée et que la transition vers les énergies renouvelables n'est pas réussie, nous devons utiliser toute forme d'énergie jusqu'à la fin de la décennie", a-t-il déclaré au Bild am Sonntag. Söder doit savoir qu'il est quasiment exclu que la coalition des feux de signalisation accepte cette proposition. Et si c'était le cas, la question du stockage définitif des déchets nucléaires produits en Bavière devrait être résolue séparément.

Le problème est déjà suffisamment important. "Notre travail est loin d'être terminé avec la fermeture des dernières centrales nucléaires", a récemment déclaré la ministre de l'Environnement Steffi Lemke (Verts). "Nous avons utilisé l'énergie nucléaire pendant environ trois générations dans notre pays, produisant des déchets qui resteront dangereux pour 30 000 générations."/svv/DP/he