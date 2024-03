BEVERUNGEN (dpa-AFX) - L'un des plus grands sites de stockage par batterie d'Allemagne doit être construit sur le site de l'ancienne centrale nucléaire de Würgassen pour un coût d'environ 92 millions d'euros. Un terrain a été attribué pour le projet pilote "Parc de stockage de Würgassen" par la ville de Beverungen, située aux confins de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de la Basse-Saxe et de la Hesse, a rapporté mardi le maire Hubertus Grimm. Le prestataire de services énergétiques communal Westfalen Weser prévoit la construction d'une puissance initiale de 120 mégawatts (MW) et d'une capacité de 280 mégawatts-heure (MWh).

Selon Grimm, l'achèvement est prévu pour le deuxième semestre 2026. La nouvelle installation doit permettre d'augmenter la stabilité de l'approvisionnement en électricité. Le site se prête particulièrement bien à l'installation d'une batterie de stockage, car l'ancienne centrale nucléaire - en service jusqu'en août 1994 - offre une sous-station électrique et les lignes correspondantes, ont fait savoir conjointement Grimm et Westfalen Weser.

"Fin 2023, le ministère fédéral de l'Environnement a heureusement rejeté les plans d'un entrepôt central de mise à disposition de déchets nucléaires faiblement et moyennement radioactifs à Würgassen", a déclaré Grimm lors de la présentation. Les Länder de Basse-Saxe et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ainsi que des initiatives citoyennes s'étaient opposés avec véhémence aux plans initiaux. "Avec un projet tourné vers l'avenir et la transition énergétique, nous serons à la hauteur de notre rôle en tant que l'un des quatre sites énergétiques mentionnés dans le plan régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Je suis donc très heureux que l'un des plus grands accumulateurs à batterie d'Allemagne soit construit à Würgassen", a déclaré Grimm.

Stockage sur batterie également sur d'autres sites

En Allemagne, le groupe énergétique RWE exploite déjà des accumulateurs à batterie sur plusieurs sites : parmi eux, une double batterie d'une puissance totale de 117 mégawatts sur les deux sites de la centrale de Lingen en Basse-Saxe et de Werne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Une autre double batterie d'une capacité totale de 220 mégawatts est actuellement en construction sur les sites des centrales de Neurath et de Hamm (tous deux en Rhénanie-du-Nord-Westphalie).

Aux États-Unis, RWE vient d'installer des batteries de stockage. Dans les États du Texas et de l'Arizona, trois accumulateurs d'une capacité de 190 mégawatts viennent d'être achevés, comme l'entreprise l'avait annoncé en février à Essen. D'ici 2030, RWE prévoit d'augmenter sa capacité mondiale de stockage par batterie en Europe, en Australie et aux États-Unis à 6000 mégawatts. En général, le stockage par batterie est utilisé sur le marché de gros : Lorsque les prix sont bas, l'électricité est stockée. Quand ils sont élevés, l'électricité est revendue./lic/DP/men