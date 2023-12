DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le ministre-président de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), a demandé au gouvernement fédéral d'accélérer sa nouvelle stratégie en matière de centrales à gaz, afin de ne pas mettre en péril la sortie anticipée du charbon en Rhénanie-du-Nord-Westphalie d'ici 2030. "Il faut que les choses soient claires au plus tard l'année prochaine", a déclaré Wüst à l'agence de presse allemande. Six centrales à gaz devraient être construites en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il faut cinq à six ans entre l'autorisation et l'achèvement de la construction d'une telle centrale. "Pour l'approvisionnement énergétique de l'avenir, nous avons besoin très rapidement de la stratégie annoncée par l'Etat fédéral pour les centrales électriques", a déclaré le politicien de la CDU. "Mais nous l'attendons en vain jusqu'à présent".

Si la stratégie pour les centrales électriques n'est pas là et que l'appel d'offres pour la puissance n'a pas lieu, il ne peut y avoir d'appel d'offres pour la construction, a déclaré le chef du gouvernement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Si les nouvelles centrales à gaz fonctionnant à l'hydrogène n'étaient pas construites à temps, les anciennes centrales ne pourraient pas non plus être déconnectées du réseau. "Il ne peut pas y avoir de sortie sans entrée". La sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement doivent être garanties à tout moment dans un pays industrialisé. Les nouvelles centrales doivent fournir de l'électricité lorsque la production éolienne et solaire ne suffit pas.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie attend également "depuis des mois que les feux de signalisation bougent enfin" en ce qui concerne le plan de développement du réseau dont elle a un besoin urgent, a déclaré Wüst. Les nouvelles centrales à gaz doivent être alimentées de manière fiable, d'abord en gaz, puis en hydrogène, qui provient notamment de Zeebrugge et de Rotterdam. "Les exploitants de réseaux, y compris chez nos voisins occidentaux, sont dans les starting-blocks", a déclaré le politicien de la CDU. "Nous avons besoin de cette clarté, et nous avons besoin de vitesse, sinon le gouvernement fédéral compromettra la sortie du nucléaire en 2030".

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie fait ses devoirs, a déclaré Wüst. "Nous développons les énergies renouvelables plus rapidement que presque aucun autre Land". La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est en tête de liste pour l'autorisation des capacités éoliennes. Cette année, 278 installations ont été autorisées, soit 20 fois plus qu'en Bavière. Lors des appels d'offres, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie obtient de loin le plus grand nombre d'adjudications dans le domaine de l'énergie éolienne.

Le groupe énergétique RWE avait également fait pression récemment pour que l'Etat fédéral établisse rapidement un cadre réglementaire afin de permettre les investissements dans des centrales à gaz fonctionnant à l'hydrogène. Pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les deux ministères de l'Économie du Bund et du Land, dirigés par des politiciens verts, avaient convenu l'année dernière avec RWE d'une sortie anticipée de huit ans de la demande de lignite d'ici 20230 /dot/DP/zb.