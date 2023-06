Les actions de RWS bondissent suite à l'annonce d'un rachat d'actions et au maintien des prévisions annuelles

(Alliance News) - RWS Holdings PLC a annoncé jeudi son intention de lancer un programme de rachat d'actions et a fait état d'une baisse du bénéfice intermédiaire, alors que le chiffre d'affaires a légèrement augmenté.

Les actions de RWS étaient en hausse de 14% à 258,26 pence chacune à Londres jeudi matin.

Le fournisseur de services linguistiques technologiques basé dans le Buckinghamshire, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôts pour les six mois se terminant le 31 mars a chuté de 13 % à 28,7 millions de livres sterling, contre 32,9 millions de livres sterling l'année précédente, l'amortissement des actifs incorporels acquis ayant augmenté de 15 % à 19,3 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a légèrement augmenté de 2,5 % pour atteindre 366,3 millions de livres sterling, contre 357,3 millions de livres sterling l'année précédente. Cette hausse est attribuée à la poursuite du développement dans les domaines clés de croissance de RWS, à savoir l'apprentissage en ligne et la validation linguistique.

La société a également noté que l'augmentation de la part des logiciels en tant que service dans les revenus de licence de sa division Language & Content Technology à 33 % "a modéré la croissance globale des revenus de la division", mais a déclaré qu'elle "construisait une valeur à long terme" pour l'exercice 2024.

RWS a déclaré un dividende intérimaire de 2,40 pence par action, en hausse de 6,7 % par rapport aux 2,25 pence par action de l'année précédente.

En ce qui concerne l'exercice 2023 en cours, qui se terminera le 30 septembre, RWS a déclaré qu'elle s'attend à ce que sa performance soit pondérée par le second semestre et prévoit des revenus conformes aux attentes du marché de 741,6 millions à 751,2 millions de livres sterling, contre 749,2 millions de livres sterling pour l'exercice 2022. En outre, elle s'attend à atteindre la fourchette d'avant impôt ajusté de 121,3 millions GBP à 128,3 millions GBP, soit au moins 5,5 % de moins que les 135,7 millions GBP de l'exercice précédent. Le consensus de 126,6 millions de livres sterling correspondrait à une baisse annuelle de 6,7 %.

La société a ajouté que le développement rapide de l'intelligence artificielle et des grands modèles de langage créait des "opportunités de croissance évidentes".

Le directeur général Ian El-Mokadem a déclaré : "Grâce à notre bilan solide et à notre génération de trésorerie, nous recherchons activement des acquisitions susceptibles d'accélérer la réalisation de nos plans à moyen terme. Nous sommes encouragés par le fait que notre portefeuille de projets s'est considérablement étoffé au cours des six derniers mois, ce qui nous offre des possibilités intéressantes de déployer nos liquidités, et nous en sommes à un stade avancé avec un certain nombre d'opportunités."

RWS a également annoncé jeudi son intention de lancer un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 50 millions de livres sterling, qui sera achevé avant l'assemblée générale annuelle de la société en février 2024.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.