(Alliance News) - RWS Holdings PLC a confirmé lundi la nomination de Julie Southern en tant que présidente indépendante non exécutive, comme elle l'avait annoncé fin juillet.

Le fournisseur de services linguistiques basés dans le Buckinghamshire, en Angleterre, a déclaré que son ancien président, Andrew Brode, restera au conseil d'administration en tant que directeur non exécutif, après avoir officiellement démissionné de son poste de président.

M. Southern a occupé le poste de président désigné et d'administrateur non exécutif dans le cadre de la planification de la succession de RWS depuis juillet 2022.

RWS a déclaré que Mme Southern "apporte une grande expérience en matière d'affaires, de stratégie et de gouvernance" dans le cadre de ses fonctions actuelles et précédentes d'administratrice non exécutive. Elle est actuellement membre du conseil d'administration de NXP Semiconductors NV, où elle siège en tant qu'administratrice non exécutive depuis 2013, ainsi qu'administratrice non exécutive d'Ocado Group PLC.

"Andrew a joué un rôle fondamental dans le succès de RWS depuis le rachat de l'entreprise en 1995. Il a supervisé une série d'étapes importantes, depuis la cotation du groupe sur l'AIM en 2003 jusqu'à la supervision d'une formidable croissance des revenus et des bénéfices, due à la fois à l'activité sous-jacente et à une série d'acquisitions", a déclaré Ian El-Mokadem, directeur général de RWS.

"Sans son dévouement au groupe, nous n'aurions pas pu atteindre notre position de leader sur le marché. Le conseil d'administration et tous les employés de RWS ont une énorme dette de gratitude envers Andrew pour sa contribution pendant de nombreuses années. Nous nous réjouissons de continuer à bénéficier de ses conseils avisés en tant qu'administrateur non exécutif. Pour l'avenir, nous souhaitons la bienvenue à Julie Southern en tant que présidente du conseil d'administration. Son leadership et son expérience en matière de stratégie et de gouvernance nous permettront d'être bien positionnés pour atteindre nos objectifs à moyen et long terme.

Les actions de RWS ont augmenté de 1,6 % à 243,60 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

