RWS Holdings plc est un fournisseur britannique de services linguistiques, de contenu et de propriété intellectuelle basés sur la technologie. Les segments de la société comprennent les services linguistiques, les industries réglementées, les services de propriété intellectuelle et les technologies de la langue et du contenu (L&CT). Le secteur des services linguistiques fournit des services de localisation, qui comprennent la traduction et l'adaptation de contenus sur divers supports et matériaux afin d'assurer la cohérence de la marque. Le segment des industries réglementées comprend la traduction et la validation linguistique pour les clients qui opèrent dans des industries réglementées, telles que les sciences de la vie, les services financiers et les services juridiques. Le segment des services de propriété intellectuelle fournit des traductions de brevets, des services de dépôt et une gamme de services de recherche en propriété intellectuelle. Ce segment fournit des traductions techniques spécialisées aux déposants de brevets et à leurs représentants. Le segment L&CT fournit à ses clients une gamme de technologies de traduction et de plateformes de contenu.