RWS s'attend à répondre aux attentes du marché et à voir ses revenus augmenter.

RWS Holdings PLC - fournisseur de services linguistiques axés sur la technologie, basé à Buckinghamshire, Angleterre - déclare que les perspectives pour l'exercice 2023 restent conformes aux attentes du marché, soutenues par l'acquisition de nouveaux clients et le maintien de la clientèle existante. Il prévoit un chiffre d'affaires compris entre 771,8 millions et 782,6 millions de livres sterling, le consensus du marché étant de 779,2 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôts ajusté devrait se situer entre 127,9 millions et 136,5 millions de GBP, le consensus étant de 133,3 millions de GBP.

En décembre dernier, RWS a fait état d'un chiffre d'affaires de 749,2 millions GBP pour l'exercice clos le 30 septembre, soit une hausse de 8 % par rapport aux 694,5 millions GBP. Le bénéfice avant impôts a bondi de 51 %, passant de 55,0 millions de GBP à 83,2 millions de GBP. Sur une base ajustée, le bénéfice avant impôts a augmenté de 17 %, passant de 116,4 millions de GBP à 135,7 millions de GBP.

Le président du conseil d'administration de RWS, Andrew Brode, déclare : "Le groupe continue de se concentrer sur la réalisation de sa stratégie à moyen terme, malgré les défis macroéconomiques persistants. Nous restons satisfaits de la progression de nos investissements dans la technologie où la profondeur de l'expérience que nous avons dans le développement et la formation de moteurs d'IA est d'une importance croissante pour notre industrie et pour nos clients."

Cours actuel de l'action : 361,40 pence chacun, en baisse de 1,6% mercredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 21%

