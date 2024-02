RXO, Inc. est un fournisseur de solutions de transport légères. La société propose des services de courtage de camions basés sur la technologie ainsi que des solutions complémentaires, notamment la gestion du transport, l'expédition de fret et la livraison du dernier kilomètre. La plateforme RXO Connect de la société offre une visibilité à la minute près sur ce qui est en transit et ce qui est disponible. Avec des données et des analyses en temps réel en un seul endroit, les expéditeurs et les transporteurs peuvent tirer parti d'une capacité massive et d'un contrôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son service de transport géré offre des solutions allégées aux expéditeurs qui externalisent leur transport de marchandises. Son offre "dernier kilomètre" est un service allégé en actifs qui facilite les livraisons aux consommateurs effectuées par des entrepreneurs tiers. Son service d'expédition de fret est un service modulable et léger géré par une technologie avancée qui facilite le transport maritime, routier et aérien et aide au courtage en douane. Sa technologie permet de connecter environ 10 000 clients.

Secteur Frêt au sol et logistique