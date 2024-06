RXO, Inc. est un fournisseur de solutions de transport légères. La société propose des services de courtage de camions basés sur la technologie ainsi que des solutions complémentaires, notamment la gestion du transport, l'expédition de fret et la livraison du dernier kilomètre. Elle associe capacité et technologie pour acheminer le fret à travers les chaînes d'approvisionnement dans toute l'Amérique du Nord. Sa plateforme de courtage numérique auto-apprenante RXO Connect comprend Freight Optimizer, ainsi que son application mobile, des intégrations d'interface de programmation d'application (API), des tableaux de bord en libre-service et des fonctionnalités en temps réel pour les transactions et le suivi des expéditions de fret. Son service de transport géré offre des solutions allégées aux expéditeurs qui externalisent leur transport de fret. Sa solution de tour de contrôle s'appuie sur l'expertise d'une équipe dédiée à l'amélioration continue et à la visibilité numérique, de porte à porte, de l'état des commandes et du fret en transit. Son offre "dernier kilomètre" est un service à faible encombrement qui facilite les livraisons aux consommateurs.

Secteur Frêt au sol et logistique