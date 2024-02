RxSight, Inc. est une société de technologie médicale au stade commercial. La société se consacre à l'amélioration de la vision des patients à la suite d'une opération de la cataracte. Son système RxSight Light Adjustable Lens (système RxSight) est une technologie de la cataracte qui permet aux médecins de personnaliser et d'optimiser l'acuité visuelle des patients après l'opération. La société a conçu son système RxSight pour pallier les insuffisances des technologies concurrentes de LIO et fournir une solution à laquelle les médecins peuvent se fier pour améliorer les résultats visuels. Le système RxSight comprend la lentille ajustable à la lumière RxSight (LAL), le dispositif de diffusion de la lumière RxSight (LDD) et divers accessoires. La LAL est une lentille intraoculaire composée d'un matériau photosensible qui change de forme en réponse à des modèles spécifiques de lumière ultraviolette (UV) générés par le LDD. Son système RxSight aide le chirurgien à effectuer une procédure standard de cataracte pour implanter la LAL et utilise ensuite le LDD pour modifier la lentille avec la correction visuelle nécessaire pour les résultats de la vision du patient.

Indices liés Russell 2000