Ryan Specialty Holdings, Inc. est un fournisseur de produits et de solutions spécialisés pour les courtiers, les agents et les compagnies d'assurance. La société fournit des services de distribution, de souscription, de développement de produits, d'administration et de gestion des risques en agissant en tant que courtier en gros et en tant que souscripteur délégué par les compagnies d'assurance. Pour les courtiers d'assurance de détail, elle aide à placer des risques complexes ou difficiles à placer. Pour les compagnies d'assurance, elle travaille avec les courtiers d'assurance de détail et de gros afin de trouver, d'intégrer, de souscrire et de gérer ces mêmes risques. La spécialité de courtage en gros de la société opère principalement sous la marque RT Specialty ainsi que d'autres, telles que RT ProExec et CERT. Sa spécialité Binding Authority opère sous les marques RT Specialty et RT Binding Authority. Sa spécialité de gestion des souscriptions est exploitée sous plusieurs marques, qui sont collectivement désignées sous le nom de Ryan Specialty Underwriting Managers.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes