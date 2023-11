Ryan Specialty Group Holdings, Inc. est un fournisseur de produits et de solutions d'assurance spécialisée pour les courtiers, les agents et les transporteurs d'assurance. La société offre des services de distribution, de souscription, de développement de produits, d'administration et de gestion des risques à titre de courtier en gros et de souscripteur délégué. Les spécialités de la société comprennent le courtage en gros, le pouvoir de liaison et la gestion des souscriptions. Le courtage en gros distribue une gamme diversifiée de produits d'assurance spécialisés en matière de biens, de risques divers, de branches professionnelles, de branches personnelles et d'indemnisation des travailleurs, provenant de compagnies d'assurance et destinés à des sociétés de courtage de détail. Binding Authority fournit aux agents et courtiers d'assurance des solutions en matière de couverture spécialisée. underwriting management : une entreprise spécialisée de souscription par délégation de pouvoir, composée de souscripteurs généraux gestionnaires (MGU) en assurance dommages et de programmes nationaux spécialisés.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes