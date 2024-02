Ryan Specialty Holdings, Inc. est un fournisseur de produits et de solutions d'assurance spécialisés pour les courtiers, les agents et les transporteurs d'assurance. La société fournit des services de distribution, de souscription, de développement de produits, d'administration et de gestion des risques en tant que courtier en gros et souscripteur délégué. Les spécialités de la société comprennent le courtage en gros, le pouvoir contraignant et la gestion de la souscription. Son service de courtage en gros distribue une gamme diversifiée de produits d'assurance spécialisés pour les biens, les risques divers, les lignes professionnelles, les lignes personnelles et l'indemnisation des travailleurs, des compagnies d'assurance aux sociétés de courtage de détail. La spécialité de courtage en gros de la société opère sous la marque RT Specialty ainsi que d'autres telles que RT ProExec et CERT. Sa spécialité d'autorité de liaison opère sous les marques RT Specialty et RT Binding Authority. Sa spécialité de gestion des souscriptions est exploitée sous plusieurs marques, qui sont collectivement désignées sous le nom de Ryan Specialty Underwriting Managers.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes