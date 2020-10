Ryanair : Crédit Suisse garde le cap malgré les turbulences

09/10/2020 | 10:55

Dans un contexte de pandémie, le Crédit Suisse revoit ses estimations concernant Ryanair mais maintient sa recommandation d'achat (outperform) avec un objectif de cours de 13,1 euros.



L'analyste estime que la compagnie Ryanair devrait enregistrer une perte de 953 millions d'euros (contre -793 millions dans la précédente évaluation) lors de l'exercice fiscal 2021.



Pour 2022, la perte devrait s'élever à 128 millions d'euros, estime le Crédit Suisse qui anticipe une perte de 300 millions d'euros lors de l'hiver 2021/2022.



Le broker note toutefois que la direction fait son possible pour limiter les coûts et améliorer la compétitivité mais souligne la consommation de trésorerie très élevée - 4 milliards d'euros en septembre.





