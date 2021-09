Ryanair : Credit Suisse remonte son objectif de cours

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Ryanair tout en remontant son objectif de cours de 7% à 20,19 euros, dans le sillage d'estimations rehaussées pour la compagnie aérienne irlandaise après la présentation de son plan de croissance.



Le broker pointe la dynamique d'activité améliorant les perspectives à court terme, l'objectif d'une croissance de plus de 50% par rapport aux niveaux prépandémiques en 2026 et une opportunité de marché qui suggère que la rentabilité va au moins suivre.



Credit Suisse anticipe désormais une perte de 73 millions d'euros en 2022 (contre 138 millions précédemment), puis des profits de 1488 millions en 2023 (contre 1255 millions) et de 2,5 milliards en 2026 (contre un milliard).



