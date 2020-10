Ryanair : Liberum confirme son conseil et son objectif

15/10/2020 | 11:57

Ryanair a réduit ses capacités pour la saison d'hiver. Il vise désormais des capacités de 40 % contre 60 % auparavant.



Cette mesure fait suite au durcissement des restrictions de voyage dans plusieurs pays européens, qui a entraîné un affaiblissement des réservations.



' Nous avons réduit nos prévisions dans tous les domaines pour supposer une reprise plus progressive de la capacité. Toutefois, les grandes tendances restent comme prévu, de sorte que notre objectif de cours de 12,50 euros et notre recommandation de conserver restent inchangés '.



