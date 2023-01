Ryanair : Liberum relève sa recommandation

Liberum relève sa recommandation sur Ryanair de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 13 à 16 euros, après une forte demande pendant la période des fêtes qui a conduit à un troisième trimestre comptable meilleur que prévu (trimestre de décembre).



'La direction s'attend désormais à ce que le bénéfice net de l'exercice clos fin mars 2023 se situe entre 1,325 et 1,425 milliard d'euros, soit 25% de mieux que la fourchette de guidance précédente', souligne le broker, qui remonte ses propres prévisions en conséquence.



'La base plus élevée à partir de l'exercice 2023 et les mouvements favorables du carburant et des changes voient nos estimations pour l'exercice 2024 atteindre un niveau qui fait que la valorisation ne semble plus tendue', poursuit-il.



