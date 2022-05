Ryanair : Liberum reste à achat après les résultats

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 19 euros sur Ryanair, après la publication par la compagnie irlandaise à bas prix d'une perte d'exercice réduite et de perspectives de la direction jugées 'mitigées'.



'Elle voit une reprise fragile, le trafic du trimestre en cours nécessitant une stimulation des prix, mais un optimisme prudent selon lequel les tarifs moyens du pic estival peuvent dépasser les niveaux d'avant la pandémie', précise le broker.



Liberum considère cependant que 'Ryanair demeure un gagnant structurel à long terme dans le secteur européen du transport aérien, avec ses forces relatives plus évidentes dans des conditions de marché difficiles'.



