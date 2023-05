Ryanair : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformance' et relève son objectif de cours de 20 à 21 euros sur Ryanair, jugeant que sa moindre performance depuis le début de l'année (+29% contre +54% pour EasyJet et +56% par rapport à WizzAir) parait injustifiée.



'L'accélération de gains de part de marché et la bonne tenue des capacités plaident en faveur d'une bonne orientation du pricing qui compensera à nos yeux l'inflation sur les coûts unitaires hors carburant', estime l'analyste.



Le bureau d'études considère aussi que la valorisation de la compagnie aérienne à bas prix irlandaise est attractive, au vu de ses fondamentaux et de la croissance moyenne de ses BPA attendue à 22% sur 2023-2026.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.