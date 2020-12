Ryanair : Oddo augmente son objectif de cours

Ryanair et Boeing ont annoncé hier la commande de 75 Boeing 737 Max supplémentaires, portant la commande totale de la compagnie aérienne à 210 appareils.



Si cette annonce 'n'est pas une surprise' pour Oddo, l'analyste souligne que le pouvoir de négociation de la compagnie a été renforcé vis-à-vis de Boeing, Ryanair bénéficiant 'de conditions attractives', juge Oddo.



Le broker rappelle également que l'appareil devrait générer certains avantages compétitifs pour la compagnie, notamment grâce à une consommation de carburant réduite (-16%) ou à la hausse du nombre de sièges disponibles (+4%).



Par conséquent, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur le titre Ryanair et augmente son objectif de cours de 15 à 19 euros.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.