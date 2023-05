Ryanair : Stifel conserve son opinion sur le titre

Stifel reste à l'Achat sur le titre Ryanair avec un objectif de cours de 18E.



'Les rendements ont augmenté de +10% par rapport aux niveaux pré-pandémiques, tandis que les coûts unitaires hors carburant sont restés stables par rapport aux niveaux pré-pandémiques', relève l'analyste.



La saison estivale et les réservations 'robustes' annoncées par Ryanair conforte le broker qui note que sur cette base, 'la compagnie s'attend à une augmentation modeste du bénéfice net pour l'exercice 24 (cons. : stable ; SFe : 1,62 milliard d'euros, soit +13 % en glissement annuel)'.



Compte tenu de cette approche 'plutôt prudente de la société en matière de prévisions, et d'un effet de 1 milliard d'euros en glissement annuel sur les coûts du carburant', Stifel considère qu'il s'agit là 'd'une première perspective constructive pour l'exercice 24'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.