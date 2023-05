Ryanair : UBS reste à l'achat après la commande Boeing

UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 22,5 euros



L'analyste estime que le ' nouvel accord avec Boeing change la donne '. Boeing et Ryanair ont annoncé hier la signature d'un contrat majeur, le plus important de l'histoire de la compagnie aérienne à bas prix, comprenant une commande ferme de 150 appareils 737-10 et des options pour 150 autres.



' Un accord avec Boeing qui change 300 fois la donne qui a été annoncé pour la période de 2027 à 2033. Nous pensons qu'il devrait être considéré favorablement ' indique UBS.



La sélection du plus grand avion de la famille 737 MAX complètera sa flotte de 737-8-200 pour accélérer sa reprise postpandémique.



