Ryanair : Liberum reste 'neutre' après la perte annuelle

Liberum réaffirme sa position 'neutre' et son objectif de cours de 16 livres sterling sur Ryanair, après une 'perte substantielle de l'exercice comme prévu, reflétant l'effondrement du nombre de passagers causé par la pandémie'.



Si 'la liquidité reste forte', le broker note que 'la visibilité demeure limitée' et que 'la direction continue de viser la borne basse de la fourchette de 80-120 millions de passagers pour l'exercice 2022, avec le résultat net vu autour du seuil de rentabilité'.



Liberum estime que les chances d'un déconfinement des voyages européens à temps pour le pic estival diminuent, du fait des variants du virus. 'La force à long terme et le potentiel de reprise demeurent, mais semblent pleinement intégrés aux niveaux actuels', ajoute-t-il.



