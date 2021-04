Ryanair : Stifel reste à 'achat' et abaisse sa cible

Pointant la lenteur de la vaccination en Europe et les fermetures liées à Pâques, Stifel abaisse ses estimations sur Ryanair pour l'exercice fiscal en cours (2022), alors que la compagnie a elle-aussi revu ses objectifs à la baisse.



Toutefois, le retard dans la reprise du trafic et des bénéfices ne modifie pas la solidité de cet investissement pour l'après-Covid, estime l'analyste.



Stifel modélise d'ailleurs un doublement des bénéfices nets et des FCF par rapport aux niveaux d'avant la crise d'ici l'exercice fiscal 2024, malgré son hypothèse de baisse de rendement d'environ 10%.



Dans ces conditions, Stifel maintient son conseil d'achat sur le titre et abaisse son objectif de cours à 20 euros, contre 21 euros précédemment.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.