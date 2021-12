Coronavirus-La compagnie Ryanair double sa prévision de perte annuelle

22 décembre (Reuters) - Ryanair a plus que doublé mercredi sa prévision de perte nette annuelle pour l'exercice 2021-2022 et réduit d'un tiers ses prévisions de trafic pour janvier 2022 en accusant les restrictions de voyage mises en place en France, en Allemagne et au Maroc à la suite de l'apparition du variant Omicron du coronavirus.

La compagnie irlandaise à bas coûts, qui a publié le mois dernier son premier bénéfice trimestriel depuis le début de la pandémie de COVID-19, prévoit désormais une perte nette annuelle pour son exercice clos à fin mars comprise entre 250 et 450 millions d'euros, contre 100 à 200 millions précédemment.

"Ces chiffres sont extrêmement sensibles à toute nouvelle information positive ou négative sur le COVID", a averti Ryanair dans un communiqué.

L'interdiction imposée aux voyageurs britanniques de se rendre en Allemagne et en France, hors motif impérieux, et à tous les voyageurs de l'Union européenne de se rendre au Maroc a contraint la compagnie à réduire ses prévisions de trafic passagers pour décembre à 9-9,5 millions contre 10-11 millions auparavant.

La compagnie dit prévoir un trafic passagers de l'ordre de 6 à 7 millions de personnes en janvier, et de moins de 100 millions de passagers pour l'année à fin mars 2022, contre plus de 100 millions précédemment. (Reportage Conor Humphries, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Matthieu Protard)