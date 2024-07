Cologne/Bonn (dpa-AFX) - Des appels à des sanctions plus sévères ont été lancés après le blocage de l'aéroport de Koln/Bonn pendant trois heures par des activistes climatiques. "Ceux qui pénètrent par la force dans les aéroports, occupent les pistes et bloquent les avions, mettent en danger des vies humaines", a déclaré le ministre allemand des Transports Volker Wissing (FDP) aux journaux du groupe de médias Funke. Le Bundestag doit maintenant adopter au plus vite le renforcement prévu de la loi sur la sécurité aérienne, a-t-il ajouté. "En introduisant des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour les intrusions dans les aéroports, nous donnons aux juges des outils pour juger de manière appropriée", a déclaré Wissing.

Cinq militants scotchés sur le tarmac

Des activistes climatiques avaient paralysé le trafic aérien à l'aéroport de Koln/Bonn pendant environ trois heures le matin. Environ 25 vols ont été affectés, a déclaré un porte-parole de l'aéroport. Ce n'est qu'après que la police eut tiré au sort les cinq militants du tarmac sur lequel ils s'étaient collés que le trafic aérien a pu être rétabli vers 9 heures.

Une plainte a été déposée pour infraction à la loi sur les rassemblements, intervention dangereuse dans le trafic aérien et violation de domicile, a déclaré une porte-parole de la police. Une enquête doit être menée pour déterminer comment les activistes sont arrivés sur le site.

Campagne de protestation internationale

Le groupe Letzte Generation a indiqué que plusieurs activistes avaient coupé une clôture et s'étaient collés sur l'asphalte à proximité des pistes de décollage et d'atterrissage. Par le biais du réseau X, le groupe a indiqué que cette action s'inscrivait dans le cadre d'une campagne de protestation internationale appelant à l'abandon des énergies fossiles d'ici 2030. La manifestation devait avoir lieu simultanément dans les aéroports de plus de dix pays, a-t-on précisé.

L'association des aéroports ADV a critiqué cette action, la qualifiant de "criminelle". "Chacune de ces actions entraîne des annulations et des retards de vols.

- et ce pendant les vacances d'été", a déclaré le directeur général de l'ADV.

Ralph Beisel. "L'incident d'aujourd'hui montre que la décision du Cabinet de la semaine dernière doit être mise en œuvre au plus vite. Il faut des conséquences pénales sérieuses pour ces actions".

Le gouvernement fédéral a mis en place une loi

En renforçant la loi sur la sécurité aérienne, le gouvernement fédéral veut dissuader les militants radicaux pour le climat et autres storers de mener des actions dangereuses dans les aéroports. Le cœur de la réforme prévue, qui devra ensuite être votée par le Bundestag, est la création d'une nouvelle disposition qui sanctionne "l'intrusion intentionnelle et non autorisée", notamment sur le tarmac et les pistes d'atterrissage, si elle porte atteinte à la sécurité du trafic aérien civil.

Le syndicat de la police (GdP) a exigé que cette disposition soit rapidement mise en œuvre. Le danger que représentent les blocages pour le trafic aérien est immense, a déclaré Andreas Roßkopf, président de la section police fédérale du GdP, au Rheinische Post.

Sahra Wagenknecht a écrit sur "X" : "Ceux qui pensent qu'il faut gâcher le départ des enfants et des familles pour les #vacances d'été et que nous pourrions sortir des énergies fossiles d'ici 2030 n'ont pas seulement de la colle sur les mains, ils l'ont surtout reniflée trop longtemps."/cd/DP/mis