L'autorité italienne de régulation antitrust est sur le point d'abandonner une procédure engagée contre des compagnies aériennes pour une éventuelle entente sur les prix des vols de Noël dernier entre l'île de Sicile et les villes d'Italie continentale, a déclaré jeudi un haut fonctionnaire.

L'enquête visait l'opérateur national ITA Airways ainsi que les compagnies à bas prix easyJet, Ryanair et Wizz Air.

Guido Stazi, responsable antitrust, a déclaré au Parlement que le régulateur n'avait trouvé aucune preuve permettant de conclure que les prix des vols en décembre dernier avaient été déterminés par une "coordination illicite" entre les opérateurs aériens.

Il a précisé que les compagnies aériennes avaient déjà été informées des conclusions et que l'affaire serait officiellement close dans les prochaines semaines.

L'enquête fait suite à une plainte déposée par l'association de consommateurs Codacons et porte sur les vols reliant les villes siciliennes de Palerme et Catane à des villes telles que Rome, Milan, Turin et Bologne.

La question du prix élevé des vols vers les îles de Sicile et de Sardaigne s'est à nouveau posée au cours de l'été, lorsque le gouvernement italien a réagi, dans un premier temps, en proposant un plan de plafonnement des tarifs.

Le gouvernement a changé de cap après les protestations de Ryanair, leader du marché italien, et a demandé à l'organisme antitrust de contrôler les prix. (Rédaction : Keith Weir ; édition : Gavin Jones et David Goodman)