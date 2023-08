Les vols desservant la ville de Catane, dans l'est de la Sicile, ont été interrompus lundi à la suite d'une éruption de l'Etna voisin, ont indiqué les autorités locales, ce qui a entraîné de nouvelles difficultés pour l'aéroport italien en proie à la crise.

Le volcan, qui culmine à 3 330 mètres d'altitude, est entré en action cette nuit, projetant de la lave et des cendres au-dessus de l'île méditerranéenne. La coulée de lave s'est calmée avant l'aube, mais des cendres s'échappaient encore de l'un des cratères.

Les vols à destination et en provenance de Catane, une destination touristique populaire, seront suspendus jusqu'à 20h00 (18h00 GMT), a indiqué l'aéroport sur Twitter.

Le maire de Catane, Enrico Trantino, a interdit l'utilisation des motos et des vélos dans la ville pendant les 48 prochaines heures, car de nombreuses rues sont couvertes de cendres, et a ordonné aux voitures de ne pas rouler à plus de 30 km/h en raison des conditions de dérapage.

Les dernières annulations à l'aéroport de Catane, qui attire plus d'arrivées que la capitale de l'île, Palerme, sont survenues un mois après qu'un incendie dans un terminal a entraîné des semaines de perturbations pour les passagers.

La dernière éruption majeure remonte à 1992. (Reportage de Crispian Balmer ; Rédaction de Conor Humphries)