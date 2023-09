La Cour suprême de l'UE rejette l'appel de Ryanair contre l'aide d'État de SAS

La plus haute juridiction européenne a rejeté jeudi l'appel de Ryanair contre les aides d'État danoises et suédoises accordées il y a trois ans à la compagnie aérienne SAS, victime d'une pandémie, et approuvées par les autorités de la concurrence de l'UE.

"Aide d'État à SAS pendant la pandémie de COVID-19 : la Cour de justice rejette définitivement les recours de Ryanair concernant les garanties de prêt mises en place par la Suède et le Danemark en avril 2020", a déclaré la Cour de justice de l'Union européenne, dont le siège se trouve à Luxembourg. La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe a lancé plus d'une vingtaine de poursuites contre la Commission européenne pour avoir accordé des milliards d'euros d'aides d'État à ses rivaux touchés par la pandémie de grippe aviaire COVID-19 et les restrictions de voyage qui en ont découlé. Il s'agit des affaires C-320/21 P Ryanair/Commission et C-321/21 P Ryanair/Commission.