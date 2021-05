La valeur du jour en Europe RYANAIR : un avion détourné par la Biélorussie

Ryanair est quasi stable (-0,02% à 16,433 euros). Le nom de la compagnie aérienne est sur toutes les lèvres depuis hier. La Biélorussie a envoyé un chasseur intercepter un avion de ligne à bord duquel se trouvait un militant de l'opposition. L'ancien rédacteur en chef du média d'opposition Nexta, Roman Protassevitch, a été arrêté par les services de sécurité après l'atterrissage d'urgence à l'aéroport de Minsk de ce Boeing 737 de la compagnie en provenance d'Athènes et à destination de Vilnius (Lituanie).



En début de soirée, l'appareil a finalement pu reprendre son vol à destination de la Lituanie, où il s'est posé un peu plus tard.



La France a qualifié le " détournement " du vol d'" inacceptable ". " Une réponse ferme et unie des Européens est indispensable ", a réagi le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,