Le 737 MAX 10 de Boeing pourrait ne pas être certifié cette année, a déclaré mardi Ryanair, l'un de ses principaux clients.

Le constructeur américain a déclaré qu'il s'attendait à ce que le MAX 10 soit certifié en 2024 et, lors d'un point de presse mardi, le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a d'abord déclaré aux journalistes que la certification était attendue au quatrième trimestre de l'année.

Mais il a ensuite fait marche arrière et déclaré qu'il n'était pas sûr que la plus grande version du bestseller de Boeing soit certifiée avant 2025.

"Je suis absolument certain que le MAX 10 sera certifié, a déclaré M. O'Leary, qui a passé 150 commandes fermes pour ce jet. "Je ne suis pas sûr qu'il sera certifié avant la fin de 2024. (Reportage de Joanna Plucinska Rédaction de Conor Humphries et Valerie Insinna Rédaction de Louise Heavens et David Goodman)