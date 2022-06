Le personnel italien de Ryanair se joindra aux grèves prévues pour le 25 juin

Les syndicats FILT-CGIL et UIL Trasporti ont déclaré qu'ils cherchaient à améliorer les salaires et les conditions de travail après avoir organisé un arrêt de travail de quatre heures plus tôt en juin.

Les travailleurs de Ryanair en Espagne et au Portugal ont annoncé des grèves pour la fin juin et les syndicats italiens ont déclaré qu'ils s'attendaient également à des arrêts de travail en France et en Belgique.

Les troubles du travail et les pénuries de personnel en Europe causent des maux de tête aux voyageurs à l'approche de la haute saison estivale, les aéroports et les compagnies aériennes s'efforçant de trouver davantage de travailleurs, de minimiser les vols annulés et de réduire les retards.

Ryanair s'est classée première pour le nombre de passagers voyageant vers et depuis l'Italie l'année dernière, Alitalia ayant rétréci son réseau avant de passer le relais à la plus petite ITA Airways.