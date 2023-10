Ryanair a transporté 9 % de passagers en plus en septembre par rapport au même mois de l'année dernière, a déclaré mardi la plus grande compagnie aérienne d'Europe en termes de nombre de passagers.

La compagnie aérienne irlandaise a déclaré avoir transporté 17,4 millions de passagers le mois dernier, contre 15,9 millions un an plus tôt et 14,1 millions en septembre 2019, avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe.

Les vols étaient en moyenne remplis à 94% en septembre, comme l'année précédente.

Ryanair prévoit que le trafic au cours de son exercice fiscal jusqu'en mars 2024 augmentera de 9% pour atteindre un record de 183,5 millions de passagers.

La compagnie a établi une série de records mensuels de trafic au cours des mois d'été et le directeur général Michael O'Leary a déclaré la semaine dernière que les niveaux de réservation actuels étaient supérieurs de 4 % à 5 % à ceux de l'année dernière.

Toutefois, la compagnie a revu ses prévisions à la baisse en juillet (185 millions) en raison de retards dans les livraisons d'avions Boeing et de grèves des contrôleurs aériens.

Le transporteur à bas prix a également averti la semaine dernière qu'il pourrait être amené à réduire à nouveau ses prévisions s'il devait faire face à d'autres retards de livraison. (Reportage de Padraic Halpin ; Rédaction de Sharon Singleton)