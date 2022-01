Les Etats-Unis inculpent 4 Biélorusses pour le détournement d'un avion

NEW YORK (Reuters) - La justice américaine a annoncé jeudi l'inculpation de quatre responsables biélorusses dans le cadre de l'enquête sur le détournement en mai dernier d'un avion de Ryanair, qui avait abouti à l'arrestation d'un journaliste dissident se trouvant à bord de l'appareil.

Le parquet a expliqué que ces quatre personnes avaient participé à une opération impliquant une fausse alerte à la bombe dans le but de détourner le vol 4978 de Ryanair vers Minsk le 23 mai alors qu'il assurait la liaison entre Athènes, en Grèce, et Vilnius, la capitale de la Lituanie.

Selon l'accusation, une fois l'avion au sol, les passagers ont été embarqués dans des bus et isolés dans un terminal de l'aéroport de Minsk avant que le journaliste et sa compagne soient emmenés. Aucun engin explosif n'a été trouvé, précise-t-elle.

Parmi les personnes mises en cause par Washington figurent Leonid Mikalaïevitch Tchouro et Oleg Kaziouchits, respectivement directeur général et directeur général adjoint de la direction nationale de la navigation aérienne de Biélorussie. Les deux autres sont des membres des services de sécurité.

Tous quatre sont inculpés d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de piraterie aérienne.

L'ambassade de Biélorussie à Washington n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Reportage XXXX, version française Marc Angrand)