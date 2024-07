L'opérateur aéroportuaire espagnol Aena a fait état vendredi d'un "incident" informatique dans tous les aéroports espagnols qui a entraîné des retards de vols, tandis que l'aéroport de Lisbonne, le plus grand du Portugal, a également connu des perturbations dans le cadre d'une panne informatique mondiale.

Des centaines de passagers ont été bloqués dans le hall des départs de l'aéroport de Madrid Barajas, le plus grand du pays, dans l'attente d'informations, selon un journaliste de Reuters.

Aena, qui gère également des aéroports en Amérique latine et en Grande-Bretagne, a déclaré que les problèmes informatiques affectaient principalement les processus d'enregistrement et les systèmes d'information des passagers.

Dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, Aena a déclaré que certains systèmes se rétablissaient et que tous ses aéroports fonctionnaient, même si ce n'était pas encore à plein régime.

À Barajas, les passagers ont reçu des cartes d'embarquement en papier au lieu des codes QR habituels, et le personnel a retiré des pièces pour traiter les passagers jusqu'à l'embarquement. Les systèmes informatiques d'enregistrement des bagages étaient en panne, ce qui signifie que les passagers n'étaient pas facturés pour les excédents de bagages.

Plusieurs compagnies aériennes, dont Ryanair et Vueling, l'unité low-cost d'IAG basée à Barcelone, ont informé leurs clients des retards, Ryanair conseillant à ses clients de se rendre à l'aéroport pour s'enregistrer plutôt que d'essayer de le faire en ligne.

Iberia a déclaré que ses clients ont été traités manuellement depuis le début de la matinée jusqu'à 9 h 25 (7 h 25 GMT), heure à laquelle elle a pu identifier et réparer la panne et redémarrer les systèmes électroniques.

Au Portugal, la plupart des vols partaient avec un retard d'environ une heure à l'aéroport de Lisbonne, mais un porte-parole de l'opérateur aéroportuaire ANA de Vinci n'a pas pu confirmer immédiatement si les retards étaient liés à une panne de système.

Des dizaines de passagers ont été bloqués à l'aéroport de Lisbonne et n'ont pas reçu d'informations précises sur le retard ou l'annulation de leur vol, a déclaré un journaliste de Reuters. Au moins deux vols vers Paris et un vers Porto ont été annulés. (Reportage de Inti Landauro et Elena Rodriguez ; rédaction de Jason Neely et Aislinn Laing)