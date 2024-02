(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à baisser ce mardi, suite à une certaine faiblesse de Wall Street avant les données économiques américaines de la semaine.

"Il semble qu'il y ait un moment de calme et de silence à la suite des résultats des grandes entreprises technologiques, les investisseurs décideront si ce rallye mérite de continuer à grimper immédiatement. La semaine apporte quelques données économiques importantes", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Les États-Unis publieront leurs derniers chiffres de croissance économique mercredi, et les dépenses de consommation personnelle - qui contiennent une mesure clé de l'inflation - suivront jeudi.

Des données favorables - c'est-à-dire une croissance résiliente mais pas anormalement forte, couplée à un ralentissement de l'inflation - permettraient aux haussiers du marché de surfer sur la vague "Boucle d'or". Si c'est le cas, nous pourrions voir le rallye boursier se poursuivre et s'étendre à d'autres secteurs que les valeurs technologiques", poursuit l'analyste.

Mardi, les investisseurs seront attentifs aux dernières commandes de biens durables aux Etats-Unis à 13h30 GMT, ainsi qu'à la confiance des consommateurs de la première économie mondiale à 15h GMT.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 10,3 points, 0,1 %, à 7 674,00

Hang Seng : en hausse de 0,9 % à 16 777,38

Nikkei 225 : clôture en légère hausse à 39 239,52

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,1% à 7 663,00

DJIA : clôture en baisse de 0,2 % à 39 069,23

S&P 500 : clôture en baisse de 0,4% à 5 069,53

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,1% à 15 976,25

EUR : stable à 1,0848 USD (1,0849 USD)

GBP : stable à 1,2678 USD (1,2676 USD)

USD : en baisse à JPY150.50 (JPY150.81)

Or : en hausse à 2 034,07 USD l'once (2 028,18 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 82,73 USD le baril (82,18 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

10:00 CET Masse monétaire de la zone euro

13:40 GMT Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Dave Ramsden, s'exprime

08:30 EST Commandes de biens durables aux États-Unis

08:55 EST Indice Redbook américain

09:00 EST Indice des prix des logements aux Etats-Unis

10:00 EST Confiance des consommateurs américains

10:00 EST Indice manufacturier de la Fed de Richmond (É.-U.)

10:30 EST Indice des services de la Fed de Dallas (É.-U.)

09:05 EST Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale américaine, prend la parole

L'inflation des prix des magasins au Royaume-Uni a diminué pour atteindre son plus bas niveau depuis presque deux ans en février, selon les chiffres. Selon le dernier indice des prix des magasins British Retail Consortium-NielsenIQ, l'inflation annuelle des prix des magasins a diminué à 2,5 % en février, contre 2,9 % en janvier. Ce chiffre est également inférieur au taux d'inflation moyen sur trois mois, qui est de 3,3 %. "La croissance annuelle des prix des magasins est la plus faible depuis mars 2022", a déclaré le BRC. Le taux d'inflation non alimentaire est resté inchangé à 1,3 % en février, en dessous du taux moyen sur trois mois de 2,0 %. L'inflation des prix alimentaires a baissé à 5,0% en février, contre 6,1% en janvier, en dessous du taux moyen sur trois mois de 6,0%.

Les acheteurs allemands abordent le mois de mars avec un peu plus d'optimisme quant à leurs revenus futurs, mais le moral des consommateurs reste globalement bas alors que le ralentissement de la plus grande économie d'Europe s'éternise, selon une enquête clé réalisée mardi. L'institut de sondage GfK a déclaré que son enquête prospective réalisée auprès d'environ 2 000 personnes est restée à peu près stable à moins 29 points en mars, après une chute brutale à moins 29,6 points le mois précédent. Bien que les attentes en matière de revenus aient augmenté à la suite de hausses de salaires dans différents secteurs, les consommateurs restent pessimistes quant à l'économie allemande et leur propension à faire des achats importants est restée largement inchangée par rapport au mois précédent, a déclaré GfK dans un communiqué. En conséquence, la volonté d'épargner des personnes interrogées a atteint son plus haut niveau depuis juin 2008, selon GfK qui a publié l'enquête avec l'Institut de Nuremberg pour les décisions de marché.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Barclays relève Flutter Entertainment à "surpondérer" (poids égal) - objectif de prix 20 000 (15 300) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

L'entreprise de technologie médicale Smith & Nephew a publié des résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes. En 2023, les recettes ont augmenté de 6,4 % pour atteindre 5,55 milliards USD, contre 5,22 milliards USD l'année précédente. Le chiffre d'affaires a dépassé le consensus des analystes compilés par la société, qui tablait sur 5,53 milliards d'USD. Le bénéfice commercial est passé de 901 millions USD à 970 millions USD, dépassant le consensus de 966 millions USD. Le bénéfice avant impôt est passé de 235 millions USD à 290 millions USD. S&N a proposé un dividende final de 23,1 cents par action, ce qui porte le total annuel à 37,5 cents, inchangé par rapport à l'année précédente. Pour 2024, S&N prévoit une croissance du chiffre d'affaires sous-jacent de 5,0 % à 6,0 % ou une croissance du chiffre d'affaires déclaré de 4,6 % à 5,6 %, avec une marge bénéficiaire commerciale d'au moins 18,0 %, ce qui constituerait une avancée par rapport aux 17,5 % de 2023. "Notre investissement dans l'innovation continue de porter ses fruits, près de la moitié de notre croissance en 2023 provenant de produits lancés au cours des cinq dernières années. Nous avons eu le plaisir d'ajouter au portefeuille des lancements majeurs dans les domaines de la robotique, de l'arthroplastie de l'épaule et de la thérapie des plaies par pression négative au cours de l'année", a déclaré le PDG Deepak Nath.

Croda International a déclaré que l'année 2023 avait été marquée par des "résultats stratégiques dans un environnement macroéconomique difficile". L'entreprise de produits chimiques a déclaré que les ventes ont chuté de 19 % en glissement annuel, passant de 2,09 milliards de livres sterling à 1,69 milliard de livres sterling, l'année ayant été affectée par un déstockage prolongé et un environnement macroéconomique faible. Le consensus compilé par la société prévoyait 1,71 milliard de livres sterling pour 2023. Le bénéfice avant impôt a chuté de 70 %, passant de 780 millions de livres sterling à 236,3 millions de livres sterling, bien que l'année précédente ait enregistré un bénéfice de cession de 356 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt ajusté a chuté de 33 %, passant de 463 millions de livres sterling à 308,8 millions de livres sterling. Croda a augmenté son dividende de 0,9 % à 109,0 pence, contre 108,0 pence l'année précédente. "La division Consumer Care a bien commencé l'année et nous sommes prudemment optimistes quant à l'amélioration de la tendance de la demande que nous avons connue en janvier. Dans le secteur des sciences de la vie, nous prévoyons une croissance des activités Pharma non-Covid, mais une poursuite du déstockage dans le secteur de la protection des cultures. La demande dans le secteur des spécialités industrielles devrait rester faible", a déclaré Croda. Pour 2024, en excluant les ventes de lipides Covid, il s'attend à une croissance des ventes à un chiffre moyen à élevé, avec des volumes de vente plus élevés pour plus que compenser la baisse des prix/mix. Cependant, sa marge d'exploitation ajustée devrait être inférieure de deux à trois points de pourcentage à celle de 2023, ce qui se traduira par un bénéfice avant impôts ajusté compris entre 260 et 300 millions de livres sterling.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le gestionnaire d'actifs abdrn a déclaré une perte avant impôts de 6 millions de livres sterling en 2023, soit une réduction substantielle par rapport aux 612 millions de livres sterling de l'année précédente. Les recettes d'exploitation nettes ont baissé de 4,0 %, passant de 1,46 milliard de livres sterling à 1,40 milliard de livres sterling. Les actifs gérés et administrés ont diminué d'environ 1 % pour atteindre 494,9 milliards de livres sterling, contre 500,0 milliards de livres sterling l'année précédente, "les sorties nettes de capitaux dans les domaines de l'investissement et du conseil ayant été partiellement compensées par les mouvements positifs du marché et la poursuite des entrées nettes de capitaux dans le domaine de l'assurance-vie", a indiqué M. Abrdn. Les sorties nettes sur l'année se sont aggravées, passant de 10,3 milliards de livres sterling en 2022 à 13,9 milliards. abrdn a déclaré un dividende final de 7,3 pence, portant le total annuel à 14,6 pence, inchangé par rapport à l'année précédente. "Nous prenons des mesures pour reconstruire et accroître les bénéfices de notre activité d'investissement. Nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de la performance des investissements, nous avons rationalisé notre gamme de fonds et réduit les coûts de 102 millions de livres sterling en 2023, dépassant ainsi notre objectif de 75 millions de livres sterling", a déclaré le PDG Stephen Bird.

AUTRES ENTREPRISES

Le groupe On the Beach a annoncé la signature d'un accord de distribution à long terme avec la compagnie aérienne à bas prix Ryanair. Les clients d'OTB pourront accéder aux vols à bas prix de Ryanair dans le cadre de leurs forfaits vacances avec une "transparence totale des prix", tout en continuant à bénéficier des plans de paiement flexibles d'OTB, des avantages pour les clients et de la protection de la licence des organisateurs de voyages aériens. "Nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat transformateur avec Ryanair. Cela améliorera l'expérience de réservation et de voyage pour nos clients qui choisissent des vols Ryanair, tout en garantissant que nous pouvons continuer à fournir aux clients des vacances à forfait au meilleur rapport qualité-prix... Il est important de noter que cet accord permet aux deux parties de mettre fin aux litiges en cours et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec notre nouveau partenaire", a déclaré Shaun Morton, PDG de l'OTB. OTB avait déjà poursuivi Ryanair pour quelque 2 millions de livres sterling au sujet des remboursements versés après l'annulation ou la modification de vols.

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.