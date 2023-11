(Alliance News) - Les agences de voyage en ligne ont gagné un combat devant la Haute Cour contre Ryanair Holdings PLC après avoir intenté un procès sur les remboursements versés après l'annulation ou la modification de vols.

Un juge a accordé à trois sociétés du groupe On the Beach PLC 2 millions de livres sterling de dommages et intérêts après avoir examiné les preuves lors d'une audience de la Haute Cour à Londres.

Le juge Nigel Cooper a exposé ses conclusions dans une décision publiée mardi.

Le juge a déclaré que On the Beach, Sunshine.co.uk et Classic Package Holidays avaient réclamé 2 millions de livres sterling au total.

Il a déclaré que ce chiffre représentait le coût des vols remboursés aux voyageurs pour des vacances à forfait dans "des circonstances où Ryanair a annulé ou apporté ce qui est décrit comme des changements majeurs aux vols qui faisaient partie des forfaits".

Les avocats représentant la compagnie aérienne ont contesté que le groupe On the Beach ait "un quelconque motif valable d'action" contre Ryanair.

Le juge a rendu des conclusions en faveur du groupe On the Beach et a déclaré que sa demande avait abouti "pour un montant" de 2 056 745 GBP.

"Bien que Ryanair conteste que le groupe On the Beach ait un droit légal aux remboursements demandés, Ryanair a reconnu que pour des raisons commerciales et politiques, Ryanair est prêt à rembourser le coût des vols qui ont été annulés, à condition que des dispositions appropriées soient mises en place pour ne pas risquer de devoir rembourser les voyageurs deux fois pour le même vol.

Le juge a indiqué que le litige s'inscrivait dans le cadre d'un différend beaucoup plus large portant sur la mesure dans laquelle les agences de voyage en ligne peuvent réserver des vols opérés par Ryanair.

Shaun Morton, directeur général d'On the Beach, a déclaré : "Nous nous réjouissons de la décision de la Haute Cour : "Nous nous félicitons de la décision de la Haute Cour de justice de faire droit à notre demande de remboursement par Ryanair de ce qui lui est dû.

"Le résultat d'aujourd'hui envoie un message important sur la manière dont les remboursements doivent être traités et souligne la responsabilité de l'industrie envers les vacanciers.

"On the Beach s'engage à faire ce qu'il faut pour ses clients.

